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Как Газманов женился на супруге Мавроди 

Елена Красовская 2 часа назад
Ролик раскрывает тайны личной жизни Олега Газманова. Газманов предпочитает говорить о творчестве и не любит обсуждать подробности семейной жизни. Между тем, уже более 20 лет он счастлив во втором браке. Его супруга Марина когда-то была женой Вячеслава Мавроди, брата легендарного создателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди. Как Газманов добивался любви красавицы и всё-таки увёл её у богача, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Штурм обнародовала видео с агрессивным мужем Легкоступовой.
Звёзды , Видео , Любовь , Сергей Мавроди , Олег Газманов
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