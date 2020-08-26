Как Газманов женился на супруге Мавроди 

Ролик раскрывает тайны личной жизни Олега Газманова. Газманов предпочитает говорить о творчестве и не любит обсуждать подробности семейной жизни. Между тем, уже более 20 лет он счастлив во втором браке. Его супруга Марина когда-то была женой Вячеслава Мавроди, брата легендарного создателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди. Как Газманов добивался любви красавицы и всё-таки увёл её у богача, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Штурм обнародовала видео с агрессивным мужем Легкоступовой.