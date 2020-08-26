В одном из своих интервью 38-летняя Вера Брежнева рассказала о том, что она весьма неловко ощущает себя в ультракоротких платьях на сцене. По словам певицы, вся ее команда знает о том, что она жутко стесняется выходить на публику в сексуальных образах. Совершенно другое дело — фотосессии. Экс-солистка группы «ВИА Гра» ни раз снималась для мужских журналов, демонстрируя точеную талию и соблазнительные изгибы звездного тела. К слову, на одном из пляжных видеороликов возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе предстала в юбке-парео и без верха от купальника. Знаменитость кокетливо прикрыла пышный бюст руками, похваставшись стройными ножками и бронзовым загаром.
Поклонники певицы недоумевают: как муж позволил Вере оголиться у всех на виду. Однако стоит отметить, что Меладзе полностью доверяет своей избраннице и нисколько ее не ревнует.
«Ух, она заставит Костю поволноваться», «Вами хочется только любоваться, какая красивая девушка!», «Это слишком горячо», «Просто бомба!», «Искусительница», «Как такое муж вам позволяет!», «Ау, Костя! Уведут такую прелестницу», «Волшебная, какие шикарные ножки», «Ошеломительно! Бюст просто вау!», «Ой, как вы прикрылись ручками, засмущались?!», «Очаровательная нимфа», «Вера, что за срамота? Прикройте прелести», — отметили поклонники певицы.