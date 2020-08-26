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«Даже походка Жанны»: Наталью Фриске в бикини вновь сравнили с сестрой 

Мира Маркина 4 часа назад
Наталью Фриске в бикини вновь сравнили с сестрой
Фото: @friske_natalia
Наталья Фриске поделилась с подписчиками сексуальным фото в бикини.
Фотограф на пляже Шри-Ланки запечатлел девушку со спины во время прогулки вдоль Индийского океана.

«Худшее чувство — это когда кто-то заставил чувствовать тебя таким особенным вчера и таким ненужным сегодня»,

— подписала фото Наталья.
@friske_natalia
Несмотря на то, что на кадре не видно даже лица Натальи, подписчики девушки вновь обратили внимание на ее сходство с сестрой Жанной:

«Превосходный кадр и Наталья», «Даже походка Жанны», «Наташа, мы вас обожаем. Вы действительно очень похожи на свою сестренку».

Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Наталья младше певицы на 12 лет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Наталья Фриске скопировала Жанну и влипла в скандал.
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