Наталью Фриске в бикини вновь сравнили с сестрой

Наталья Фриске поделилась с подписчиками сексуальным фото в бикини.
Фотограф на пляже Шри-Ланки запечатлел девушку со спины во время прогулки вдоль Индийского океана.
«Худшее чувство — это когда кто-то заставил чувствовать тебя таким особенным вчера и таким ненужным сегодня»,
— подписала фото Наталья.
@friske_natalia
Несмотря на то, что на кадре не видно даже лица Натальи, подписчики девушки вновь обратили внимание на ее сходство с сестрой Жанной:
«Превосходный кадр и Наталья», «Даже походка Жанны», «Наташа, мы вас обожаем. Вы действительно очень похожи на свою сестренку».
Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Наталья младше певицы на 12 лет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Наталья Фриске скопировала Жанну и влипла в скандал.