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Стали известны самые высокооплачиваемые российские блогеры 

Lenta.ru и ещё 12 2 часа назад
Стали известны самые богатые российские блогеры
Фото: РИА Новости
Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских блогеров, которые больше всего заработали на рекламе в Instagram за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Тройку лидеров составили ведущая Ксения Собчак, певица Полина Гагарина и блогер Ида Галич.
Исследовательская компания WhoIsBlogger, занимавшаяся составлением рейтинга, проанализировала аккаунты российских блогеров, у которых более двух миллионов подписчиков. В результате им стали известны 33 аккаунта, сделавших наибольшее количество рекламных постов.
После этого, используя информацию о стоимости публикаций, эксперты составили список из 15 самых высокооплачиваемых блогеров российского сегмента Instagram. По данным исследователей, больше всего за год заработала Собчак. Ее доход от рекламы оценили в 1,48 миллиона долларов. Гагарина и Галич, занявшие второе и третье место, заработали 890 и 850 тысяч долларов соответственно.
Четвертое место заняла ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина. По утверждению составителей рейтинга, она заработала за год 770 тысяч долларов. Пятерку лидеров замкнула блогер Алина Левда, чей доход от рекламы составил 760 тысяч долларов.
В десятку самых высооплачиваемых Instagram-блогеров вошли ведущая и блогерша Анастасия Ивлеева, бьюти-блогер Валерия Чекалина, ведущая Регина Тодоренко, певица Елена Темникова и боец Хабиб Нурмагомедов.
Предыдущий рейтинг блогеров, зарабатывающих в российском сегменте Instagram, опубликовали в ноябре 2019 года. Его также возглавила Собчак. Тогда сообщалось, что ее годовой доход от рекламы в соцсети составил около 1,6 миллиона долларов.
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Звёзды , Другое , Анастасия Ивлеева , Хабиб Нурмагомедов , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Регина Тодоренко , Ида Галич , Полина Гагарина , Елена Темникова , Forbes
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