Малахов приехал на родину и заинтриговал поклонников 

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Телеведущий находится на своей малой Родине, в городе Апатиты. Это рабочая поездка вместе с дуэтом молодых талантливых архитекторов Анастасией Балакиревой и Михаилом Князевым (авторами православного кафе в храме Антипы в Москве).

На этот раз ведущий «Прямого эфира» не распространяется о целях своего визита. Более того, он заинтриговал подписчиков, что скоро все все узнают. Небольшую занавесу над тайной Андрей лишь иногда приоткрывает в сторис. В частности, он опубликовал репортаж со строительства нового архитектурного шедевра — самого высоко ресторана в горах.

Также в сторис Малахов выложил фотографию дома, в котором вырос. Обычная серая кирпичная девятиэтажка.

Ранее тележурналист встречался с губернатором Андреем Чибисом и пообещал «творить чудеса в Апатитах».