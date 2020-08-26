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Голубая кровь: звезды, чьи возможные предки — настоящие аристократы 

WomanHit.ru 6 часов назад
Звезды с аристократическими корнями
Фото: @brookeshields
Вы могли не догадываться, что ваши любимые артисты имеют родственников в королевских семьях по всему мир.
Последние несколько дней внимание общественности приковано к истории Марии Максаковой, которая, возможно, приходится родственницей Иосифу Сталину. Пока сложно сказать, действительно ли певицу и политика связывает одна кровь, мы же решили собрать список артистов, которые с большой вероятностью приходятся дальними родственниками монархам.

Брук Шилдс

Актриса прославилась в конце 80-х годов, снявшись в откровенной картине «Голубая лагуна», а затем несколько лет появлялась на красных дорожках в компании Короля поп-музыки. Брук считалась в то время самой красивой девушкой в мире, многие сравнивали девушку со сказочной принцессой, что интересно, Шилдс действительно является потомком французского короля Генриха IV, однако сама актриса нечасто говорит о своем происхождении.

Роберт Паттинсон

Главный голливудский «вампир» холоден на экране, но тем не менее сумел покорить миллионы поклонниц по всему миру. Актер может похвастаться аристократичной бледной кожей, высоким ростом и выразительными чертами лица — почти средневековый рыцарь или представитель древнего рода. На самом деле в этом утверждении есть своя доля правды.
Британец Паттинсон приходится дальним родственником не только Елизавете II, но и имеет румынские корни, многие даже полагают, что актер может оказаться в родстве с Владом Цепешем, тем самым графом, ставшим прообразом культового Дракулы. Возможно, именно поэтому его Эдвард Каллен получился таким правдоподобным.

Рэйф Файнс

Мы привыкли ассоциировать Файнса с образом демонического Волан-де-Морта, которого актер сыграл в саге о мальчике-волшебнике. По сюжету, темный лорд производит впечатление властного и аристократичного злодея. Однако Рэйфа сложно назвать заложником одной роли, помимо кино, Файнс активно принимает участие в театральных пьесах, где играет чаще всего особ королевского происхождения. Здесь нет ничего удивительного — актер приходится дальним родственником шотландскому королю Якову II.

Бенедикт Камбербэтч

Наверное, нет человека, который может остаться равнодушным к Бенедикту. Помимо выдающегося таланта, актер успел получить награду от самой королевы. Что интересно, Камбербэтч — частый гость на королевских приемах. Конечно, может показаться, что таким образом семья монарха проявляет любезность, но не все так просто: дальним родственником Камбербэтча является английский король Ричард III. Сам Бенедикт даже сыграл предка в серии фильмов для популярной британской телесети.
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