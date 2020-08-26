Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Не всегда даже висит!»: Алексей Чумаков заявил о проблемах в сексе 

Vse42.ru 2 часа назад
«Не всегда висит»: Чумаков заявил о проблемах в сексе
Фото: @alexchumakoff
Певец Алексей Чумаков сообщил журналистам, что имеет проблемы в интимной жизни. По словам артиста, у него "не всегда даже висит".
Алексей Чумаков уже на протяжении семи лет состоит в браке с Юлией Ковальчук. У пары есть совместная дочь Амелия, которой в этом году исполнится три года. Артист не исключает, что в скором времени может стать папой во второй раз, поскольку "жизнь рождается на небесах".
— Появление детей зависит только от Бога, а я могу только действовать, это же не только от меня зависит. Так что появления ребенка, а может, и не одного, не исключаю, — цитируют певца "Дни.ру".
Однако, как пишет пресса, с интимной жизнью у исполнителя получается не всегда. По словам Чумакова, близость с упругой у него бывает редко. Причину этому артист видит в нехватке времени и возрастных изменениях организма.

— Секс в моей жизни случается редко. Просто нет времени, да и кризис среднего возраста сказывается, знаете ли. Не всегда даже висит! — передает слова артиста издание.

Как сообщает СМИ, из-за того, что у 39-летнего Алексея Чумакова не всегда есть время на интим, ему нужны помощники. Так, за наследницей исполнителя следят специально обученные люди. Артист признался журналистам, что услуги сразу двух нянь обходятся ему недешево, однако он старается зарабатывать.
— У нас есть две няни. Это, конечно, дорого, но я же работаю, зарабатываю. На карантине, конечно, концертов не было, жили на накопленное, — сообщил Чумаков.
Мужчина отметил, что дочь для него является "наивысшей точкой счастья". Все свободное время он старается проводить вместе с наследницей, открывая каждый раз в ней что-то новое.
Видео дня. Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
Vse42.ru: последние новости
"Природная красота ": фанаты пришли в восторг от мокрой груди Серябкиной "Природная красота ": фанаты пришли в восторг от мокрой груди Серябкиной Петров бил по голове Бурунова во время интервью Петров бил по голове Бурунова во время интервью "Шикарная": фанаты Кудрявцевой оценили грудь звезды без имплантов "Шикарная": фанаты Кудрявцевой оценили грудь звезды без имплантов
Женский форум 5
Звёзды , Юлия Ковальчук , Алексей Чумаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Троянова запила после суицида своего сына
Троянова запила после суицида своего сына
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Как сварить варенье для лечения печени
02:31
Как сварить варенье для лечения печени
Здоровье Еда
Какую посуду надо немедленно изгнать с кухни
03:06
Какую посуду надо немедленно изгнать с кухни
Дом и сад
Спасет ли от лишнего веса маложирный майонез
20:00
Спасет ли от лишнего веса маложирный майонез
Еда Здоровье
Как Газманов женился на супруге Мавроди
03:47
Как Газманов женился на супруге Мавроди
Звёзды Любовь
Что делать с огромным урожаем яблок
04:34
Что делать с огромным урожаем яблок
Дом и сад Еда
Что будет с организмом, если часто есть сельдерей
05:09
Что будет с организмом, если часто есть сельдерей
Еда Здоровье
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
10:56
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение