«Не всегда висит»: Чумаков заявил о проблемах в сексе

Певец Алексей Чумаков сообщил журналистам, что имеет проблемы в интимной жизни. По словам артиста, у него "не всегда даже висит".

Алексей Чумаков уже на протяжении семи лет состоит в браке с Юлией Ковальчук . У пары есть совместная дочь Амелия, которой в этом году исполнится три года. Артист не исключает, что в скором времени может стать папой во второй раз, поскольку "жизнь рождается на небесах".

— Появление детей зависит только от Бога, а я могу только действовать, это же не только от меня зависит. Так что появления ребенка, а может, и не одного, не исключаю, — цитируют певца "Дни.ру".

Однако, как пишет пресса, с интимной жизнью у исполнителя получается не всегда. По словам Чумакова, близость с упругой у него бывает редко. Причину этому артист видит в нехватке времени и возрастных изменениях организма.

— Секс в моей жизни случается редко. Просто нет времени, да и кризис среднего возраста сказывается, знаете ли. Не всегда даже висит! — передает слова артиста издание.

Как сообщает СМИ, из-за того, что у 39-летнего Алексея Чумакова не всегда есть время на интим, ему нужны помощники. Так, за наследницей исполнителя следят специально обученные люди. Артист признался журналистам, что услуги сразу двух нянь обходятся ему недешево, однако он старается зарабатывать.

— У нас есть две няни. Это, конечно, дорого, но я же работаю, зарабатываю. На карантине, конечно, концертов не было, жили на накопленное, — сообщил Чумаков.

Мужчина отметил, что дочь для него является "наивысшей точкой счастья". Все свободное время он старается проводить вместе с наследницей, открывая каждый раз в ней что-то новое.