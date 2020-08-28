«Боря не слышит. Он только делает вид, что слышит» 

— У Бори действительно есть проблемы со слухом, я его хорошо и давно знаю, — в интервью Sobesednik.ru Сергей первым из звезд подтвердил серьезные осложнения в состоянии здоровья Бориса Корчевникова, о которых мы сообщали ранее.

Новость о том, что ведущий «Судьбы человека» плохо слышит после перенесенной операции по удалению доброкачественной опухоли мозга, затронувшей слуховой нерв, стала настоящей сенсацией.

— Когда разговариваю с ним, понимаю, что он меня не слышит. Он отвечает «Да, да» там, где должна была быть совсем другая реакция, — делится музыкальный критик.

Не скажет же он, что недослышал. Поэтому делает вид, что слышит, — объясняет Соседов. Ведь многие телезрители до сих пор не могут поверить, что у Бориса проблемы со слухом, поскольку они совершенно незаметны во время просмотра его передач.

По словам Сергея Соседова, частого гостя звездных ток-шоу, плохо слышать Борис Корчевников стал не вчера. Эти проблемы, по крайней мере для внимательного Сергея, были очевидны еще в период работы Корчевникова в программе «Прямой эфир».

Напомним, что ток-шоу «Прямой эфир» Борис Корчевников вел на протяжении 4 лет (до него передачу вел нынешний ведущий новостей Михаил Зеленский ). Летом 2017 года Борис уступил место ведущего «Прямого эфира» Андрею Малахову , который как раз в тот момент покинул «Первый канал». Сам Корчевников возглавил телеканал «Спас» и стал вести программу «Судьба человека».

— Почему тогда так быстро, так стремительно произошла история с Малаховым? Приход Андрея на канал «Россия» был счастьем и для канала, и для Бори, — утверждает Сергей Соседов. — Многие удивились тогда, как это Корчевников так просто отдал свое место.

Думаю, он сам хотел уйти, ему тяжело давалась работа, но руководство его держало. Я хорошо помню один эпизод. Я в тот момент стоял рядом с Борей на съемках «Прямого эфира» и слышал, как громко редакторы орали ему в «ухо» (наушник, благодаря которому телеведущие получают подсказки из аппаратной от режиссеров и редакторов. — Прим. Sobesednik.ru).

На передаче «Судьба человека» хотя бы один герой, в этой ситуации Корчевникову работать легче, — рассуждает Сергей. — А на «Прямой эфир» приходило столько людей, это же ток-шоу! Представьте еще, каково это — работать в условиях, когда действия, слова каждого гостя «прокрикивают» в «ухо» ведущему. Плюс ко всему — частые драки, а Боря постоянно лез их разнимать. Но вот, слава Богу, 3 года назад на канал пришел Андрюша Малахов, и Боря перешел в более спокойное место.