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25 августа всемирно известной супермодели Клаудии Шиффер исполнилось 50 лет. Несмотря на свой солидный возраст, звезда находится в отличной форме и не дает себе спуску.

В своем профиле Instagram Клаудиа регулярно публикует новые фото на радостью подписчиков. Которых, кстати, свыше 1,4 миллиона.

В комментариях к постам Шиффер часто можно найти комплименты:

"Моя единственная любимая модель — навсегда",

— написала подписчица @rebecca_phoenix_rising.

"Самая знойная блондинка в мире",

— оставил такой комментарий один из поклонников. С этим утверждением, уверены, согласно большинство ее подписчиков.

"Атомная бомба!",

— восхитились в комментариях.

В галерее "Рамблера" — фотографии знойной красавицы Клаудии Шиффер.