25 августа всемирно известной супермодели Клаудии Шиффер исполнилось 50 лет. Несмотря на свой солидный возраст, звезда находится в отличной форме и не дает себе спуску.
В своем профиле Instagram Клаудиа регулярно публикует новые фото на радостью подписчиков. Которых, кстати, свыше 1,4 миллиона.
В комментариях к постам Шиффер часто можно найти комплименты:
"Моя единственная любимая модель — навсегда",
— написала подписчица @rebecca_phoenix_rising.
"Самая знойная блондинка в мире",
— оставил такой комментарий один из поклонников. С этим утверждением, уверены, согласно большинство ее подписчиков.
"Атомная бомба!",
— восхитились в комментариях.
В галерее "Рамблера" — фотографии знойной красавицы Клаудии Шиффер.