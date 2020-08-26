Названы самые богатые российские блогеры 

Издание Forbes обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров: в список вошли звезды, заработавшие больше остальных на рекламе в Instagram за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го.
Эксперты исследовательской компании WhoIsBlogger изучили аккаунты российских блогеров, у которых более двух миллионов подписчиков. В результате им стали известны аккаунты, сделавшие наибольшее количество рекламных постов за установленный период.
Первое место в рейтинге заняла Ксения Собчак, — ее доход от рекламы оценили в 1,48 миллиона долларов. Второе и третье места заняли Полина Гагарина и Ида Галич, заработавшие 890 и 850 тысяч долларов соответственно.
Четвертую строчку в рейтинге заняла ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина с доходом 770 тысяч долларов за год. Пятерку лидеров замкнула Алина Левда, заработавшая на рекламе в Instagram 760 тысяч долларов.
В десятку самых высокооплачиваемых блогеров также вошли Анастасия Ивлеева, Валерия Чекалина, Регина Тодоренко, Елена Темникова и Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, ранее "Рамблер" раскрыл имя самой богатой российской знаменитости.