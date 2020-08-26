Названы самые богатые российские блогеры 

Издание Forbes обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров: в список вошли звезды, заработавшие больше остальных на рекламе в Instagram за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020-го.

Эксперты исследовательской компании WhoIsBlogger изучили аккаунты российских блогеров, у которых более двух миллионов подписчиков. В результате им стали известны аккаунты, сделавшие наибольшее количество рекламных постов за установленный период.