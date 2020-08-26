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Никита Ефремов рассказал об алкоголе в прошлом: «Просто я свое отгулял» 

WMJ.ru 5 часов назад
Никита Ефремов: «Просто я свое отгулял»
Фото: Instagram
В новом интервью актер признался, что воспринимал алкоголь как способ решения проблем, но сейчас избавился от непростых отношений с выпивкой.
32-летний Никита Ефремов исполнил главную роль в сериале «Хороший человек». По сюжету один из персонажей в первом же эпизоде напивается до потери памяти. О собственном отношении к алкоголю Ефремов рассказал в недавнем интервью на Buro247.ru.
По словам молодого актера, ранее он мог позволить себе выпивку с некоторой регулярностью.

У меня были очень непростые отношения с алкоголем, для меня он был способом отдохнуть и расслабиться, пока последствия не стали приводить к определенным вещам. Потом я осознал, что проблема не в алкоголе, он был лишь способом решения проблемы. Сейчас, я надеюсь, мои отношения с алкоголем закончены. Это не значит, что я против него, просто я свое отгулял,

— заметил Ефремов.
Напомним, по версии следствия именно в состоянии алкогольного опьянения находился отец Никиты, Михаил Ефремов, когда стал участником смертельного ДТП, в котором его обвиняют. Ранее Никита признавался, что справиться с новостями ему помог психолог и заявлял, что сам он давно уже ведет здоровый образ жизни.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Никита Ефремов , Buro 247
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