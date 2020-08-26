Никита Ефремов: «Просто я свое отгулял»

В новом интервью актер признался, что воспринимал алкоголь как способ решения проблем, но сейчас избавился от непростых отношений с выпивкой.

32-летний Никита Ефремов исполнил главную роль в сериале «Хороший человек». По сюжету один из персонажей в первом же эпизоде напивается до потери памяти. О собственном отношении к алкоголю Ефремов рассказал в недавнем интервью на Buro247.ru.

По словам молодого актера, ранее он мог позволить себе выпивку с некоторой регулярностью.

У меня были очень непростые отношения с алкоголем, для меня он был способом отдохнуть и расслабиться, пока последствия не стали приводить к определенным вещам. Потом я осознал, что проблема не в алкоголе, он был лишь способом решения проблемы. Сейчас, я надеюсь, мои отношения с алкоголем закончены. Это не значит, что я против него, просто я свое отгулял,

— заметил Ефремов.