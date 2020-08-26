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Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем из-за Орбакайте 

Анастасия Иванова 1 час назад
Пресняков признался в проблемах с алкоголем
Фото: globallookpress.com
Певец Владимир Пресняков признался, что после расставания с Кристиной Орбакайте в 1996 году у него начались проблемы с алкоголем. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «Зангалис и К».
Артист поделился, что из-за расставания с Орбакайте он начал глушить свои переживания алкоголем и ввязываться в различные неприятности.

"Я знаю, где находится ад и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь", — сказал Пресняков.

Певец добавил, что не спиться и не "умереть в этой ерунде" ему помогли родители и друзья.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Подольская и Пресняков ждут второго ребенка.
Звёзды , Кристина Орбакайте , Владимир Пресняков
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