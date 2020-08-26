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Анджелина Джоли и Колин Фаррелл и другие звездные пары, которые скрывали свои романы 

Harper’s Bazaar 4 часа назад
Звездные пары, которые скрывали свои романы
Фото: Harper’s Bazaar
От поклонников ничего не утаишь.

Блейк Лайвли и Леонардо ДиКаприо

Это сейчас голливудский актер встречается с темноволосой Камилой Морроне, но долгое время его "типажом" были стройные и статные блондинки. В 2011 году Лео закрутил роман с Блейк Лайвли.
Их отношения со стороны выглядели довольно странно: продюсер сериала "Сплетница" Джошуа Сафран вспоминал, что Лайвли постоянно отправляла ДиКаприо фотографии своей куклы, а тот преподнес ее отцу на день рождения книгу-раскраску.
Провстречавшись пять месяцев с ДиКаприо, Блейк поняла, что тот вряд ли когда-то будет готов к браку, и ушла от главного голливудского холостяка, чтобы вскоре обрести счастье с Райаном Рейнольдсом.

Рэйчел МакАдамс и Райан Гослинг

У исполнителей главных ролей в фильме "Дневник памяти" роман начался по принципу "от любви до ненависти — один шаг". На съемках Гослинг и МакАдамс скандалили и вели себя, как кошка с собакой, убеждая режиссера Ника Кассаветиса устроить новый кастинг. Какого же было удивление их коллег, когда после выхода ленты на экраны Рэйчел и Райан стали встречаться.
Их реальная, не экранная история любви продлилась три года, после чего актеры мирно и тихо расстались. Впрочем, поклонники их пары всегда могут полюбоваться на накал страстей между МакАдамс и Гослингом в любимой мелодраме.

Скарлетт Йоханссон и Шон Пенн

Этот роман получился скоротечным и чуть не закончился помолвкой. Скарлетт и Шон познакомились в 2011 году на почве благотворительности: актеры сообща решили помогать жителям Гаити, пострадавшим от разрушительного землетрясения.

Искра вспыхнула моментально, и уже в феврале пару начали видеть вместе, хотя они и пытались скрыть роман в тайне.

Йоханссон перебралась жить в калифорнийский особняк Пенна и пришла вместе с ним на свадьбу Риз Уизерспун и Джима Тота, наши герои и сами обсуждали замужество, но быстро расстались — их отношения продлились менее трех месяцев.

Анджелина Джоли и Колин Фаррелл

Многие коллеги Анджелины были в нее влюблены: некоторые из них стали ее официальными супругами — Джонни Ли Миллер, Билли Боб Торнтон, Брэд Питт, — а кто-то из них просто долгое время был влюблен — к примеру, Вэл Килмер был так очарован Энджи на съемках драмы "Александр", что мечтал купить ей самолет и написать на фюзеляже первые буквы их имен. Влюбился в Джоли и другой актер на той же съемочной площадке — Колин Фаррелл.

Колин и Анджелина стали проводить время вместе, гуляли с ее усыновленным сыном Мэддоксом и постоянно касались друг друга и обнимались во время телевизионных интервью.

Их теплые отношения (актеры не подтверждали роман) продлились недолго: Фаррелл был отчаянно влюблен и всюду следовал за Энджи, а та отнеслась к этой связи несерьезно и вскоре закрутила новый служебный роман — с Брэдом Питтом.

Рианна и Шайа ЛаБаф

Звезда "Трансформеров" стал первым парнем, на которого Рири обратила внимание после переезда в США. Правда, полноценным романом их отношения назвать нельзя: в 2007-м актер и певица ходили на свидания — вспыльчивый Шайа часто приезжал на встречи после каких-то стычек или напрямую из полицейского участка. Но дальше нескольких встреч дело не продвинулось: по откровенному признанию ЛаБафа, между ним и Рианной "не было искры".
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Звёзды , Райан Гослинг , Скарлетт Йоханссон , Колин Фаррелл , Рэйчел Макадамс , Риз Уизерспун , Брэд Питт , Джошуа Сафран , Анджелина Джоли , Билли Торнтон , Рианна , Шон Пенн , Джонни Миллер , Вэл Килмер , Райан Рейнолдс , Леонардо ДиКаприо
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