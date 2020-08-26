Дибров оборудовал комнату для утех в своем особняке 

Ведущий раскрыл интимный секрет семейного счастья

Знаменитый российский шоумен и режиссер Дмитрий Дибров недавно разоткровенничался о своей личной жизни. Он рассказал коллеге Лере Кудрявцевой об интимной жизни с молодой супругой Полиной и предназначении «тайной» комнаты, расположенной в их особняке, в эфире программы «Секрет на миллион».

В 2009 году мало кто верил в прочность союза ведущего и российской фотомодели Полины Наградовой — в светских кругах поговаривали, что этот брак продлится недолго: журналист «наиграется» с победительницей конкурса красоты и найдет новую девушку, возможно, еще моложе.

В итоге за 11 лет брака Дмитрий стал отцом троих детей. Отметим, что Полина моложе супруга на 30 лет, но любовь и страсть между ними не угасают до сих пор. Дибров считает, что все то, что влюбленные пары практикуют до ЗАГСа, следует практиковать и после оформления брака.

Он считает важным не выключать свет в процессе любовного акта, который, по его мнению, начинается «задолго до постели», а там лишь «заканчивается». Мужчина старается радовать и удивлять избранницу. Так, на третьем этаже их рублевского особняка есть специально оборудованная тайная комната, которую они с женой используют только для любовных утех.