Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дибров оборудовал комнату для утех в своем особняке 

WomanHit.ru 7 часов назад
Дибров оборудовал комнату для утех в своем особняке
Фото: WomanHit.ru
Ведущий раскрыл интимный секрет семейного счастья
Знаменитый российский шоумен и режиссер Дмитрий Дибров недавно разоткровенничался о своей личной жизни. Он рассказал коллеге Лере Кудрявцевой об интимной жизни с молодой супругой Полиной и предназначении «тайной» комнаты, расположенной в их особняке, в эфире программы «Секрет на миллион».
В 2009 году мало кто верил в прочность союза ведущего и российской фотомодели Полины Наградовой — в светских кругах поговаривали, что этот брак продлится недолго: журналист «наиграется» с победительницей конкурса красоты и найдет новую девушку, возможно, еще моложе.
В итоге за 11 лет брака Дмитрий стал отцом троих детей. Отметим, что Полина моложе супруга на 30 лет, но любовь и страсть между ними не угасают до сих пор. Дибров считает, что все то, что влюбленные пары практикуют до ЗАГСа, следует практиковать и после оформления брака.
Он считает важным не выключать свет в процессе любовного акта, который, по его мнению, начинается «задолго до постели», а там лишь «заканчивается». Мужчина старается радовать и удивлять избранницу. Так, на третьем этаже их рублевского особняка есть специально оборудованная тайная комната, которую они с женой используют только для любовных утех.
Видео дня. Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
WomanHit.ru: последние новости
Кудрявцева поделилась снимком в купальнике без ретуши Кудрявцева поделилась снимком в купальнике без ретуши Легкоступова страдала от глубокой депрессии Легкоступова страдала от глубокой депрессии Исхаков пошутил про брачный контракт с Гагариной Исхаков пошутил про брачный контракт с Гагариной
Женский форум 1
Звёзды , Дмитрий Дибров , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Шурыгина полностью разделась для фото в душе
Дочь Ефремова шокировала откровенным селфи
Дочь Ефремова шокировала откровенным селфи
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Звездные дочки, унаследовавшие красоту матерей
02:46
Звездные дочки, унаследовавшие красоту матерей
Звёзды Красота
Почему тыквенные семечки нужно есть каждый день
03:19
Почему тыквенные семечки нужно есть каждый день
Еда Здоровье
Как сварить варенье для лечения печени
02:31
Как сварить варенье для лечения печени
Здоровье Еда
Какую посуду надо немедленно изгнать с кухни
03:06
Какую посуду надо немедленно изгнать с кухни
Дом и сад
«Время роскоши ушло»: у Галкина и Пугачевой проблемы
01:00
«Время роскоши ушло»: у Галкина и Пугачевой проблемы
Звёзды Другое
Спасет ли от лишнего веса маложирный майонез
20:00
Спасет ли от лишнего веса маложирный майонез
Еда Здоровье
Как Газманов женился на супруге Мавроди
03:47
Как Газманов женился на супруге Мавроди
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение