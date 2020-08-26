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Дибров оборудовал в своем особняке комнату для утех 

Анастасия Иванова 1 час назад
Дибров оборудовал в своем особняке комнату для утех
Фото: globallookpress.com
Российский журналист и шоумен Дмитрий Дибров рассказал об интимной жизни со своей молодой супругой Полиной. Этим он поделился с Лерой Кудрявцевой в эфире программы "Секрет на миллион".
Дмитрий Дибров признался, что в его особняке на Рублевке на третьем этаже есть специальная "тайная" комната, которую он оборудовал для любовных утех с женой. Как рассказал журналист, он всегда старается радовать и удивлять свою супругу.
Кроме того, Дибров поделился своим мнением на тему интимной жизни. Так, по его мнению, в процессе любовного акта нельзя выключать свет.
Напомним, что Дмитрий Дибров и Полина Наградова в браке уже 11 лет. Девушка младше шоумена на 11 лет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Пресняков признался в проблемах с алкоголем.
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