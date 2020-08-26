«Билан зажрался и оторвался от народа»

Блогер Лена Миро раскритиковала российского певца Диму Билана. Она прокомментировала видео артиста, который пожаловался подписчикам на тяготы своей жизни.
Как рассказал Билан, сейчас он находится в больнице.
"Из вас же никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой. Тридцать семь и восемь. Тридцать семь и четыре. И у меня была слабость, и мне было плохо", — высказался певец.
По мнению Лены Миро, жалобы Билана похожи на "бабскую истерику".
"Сдается мне, что Билан реально не догоняет, как глубоко всем с***ь и на его концерты, и на его температурку, и на него самого. Шевеля увлажненными гиалуронкой губками, Димулька на полном серьезе жалуется людям на свою тяжелую долю и винит их за недостаточное сочувствие к его проблемам. Людям, которым реально сейчас тяжело", — написала блогер.
Миро считает, что Билан подозрительно часто для своего возраста попадает в больницы. Кроме того, по словам блогера, у певца есть проблемы с психикой.
"Билан о*****л, зажрался и настолько оторвался от народа, что не ведает, как смехотворно и мерзко звучат его жалобы на тяжелую жизнь", — резюмировала Миро.
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