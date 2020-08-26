«Билан зажрался и оторвался от народа»

"Сдается мне, что Билан реально не догоняет, как глубоко всем с***ь и на его концерты, и на его температурку, и на него самого. Шевеля увлажненными гиалуронкой губками, Димулька на полном серьезе жалуется людям на свою тяжелую долю и винит их за недостаточное сочувствие к его проблемам. Людям, которым реально сейчас тяжело", — написала блогер.