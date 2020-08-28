Муж Бородиной признался, почему живет за ее счет 

Муж Ксении Бородиной , 40-летний Курбан Омаров , похвастался очередным достижением своей жены. Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» оказалась на четвертом месте в рейтинге отечественного Forbes по доходам среди Instagram-блогеров. За год звезда заработала 770 млн долларов на рекламных контрактах. Омаров заметил у себя в Instagram, что его «половинка» обогнала даже популярных Ивлееву и Бузову.

«А вы говорите мне идти работать. Зачем? Если все равно не переплюнуть», — написал муж Ксении.

Так Омаров решил отшутиться на постоянные обвинения в том, что он живет за счет своей жены. Но позже свой пост удалил.

К слову, Омарова чуть ли не с момента женитьбы на Бородиной стали упрекать в том, что он сидит на шее у жены. Хотя везде фигурирует информация, что Курбан — успешный бизнесмен. Но в какой именно сфере реализовался муж телеведущей, не сообщается. Причем, сама теледива всячески защищает любимого, подчеркивая, что муж у нее всегда хорошо зарабатывает.