Рудковская рассказала, когда Плющенко просил развод 

Долгое время поклонники звездной пары наблюдали, как ухудшаются их отношения. Это стало особенно заметно в эфире реалити-шоу «СуперЯна», где склоки между супругами фиксировала не только камера, но и зрители.

В ходе программы Рудковская посетовала на кризис в романе с Плющенко и заявила об отсутствии взаимопонимания. Как оказалось, фигуриста не устраивал светский образ жизни его жены, в то время как он сам хотел «поехать к баранам» в деревню под Петербургом, где он выкупил загородный участок.

В беседе с изданием телеведущая призналась, что действительно держала обиду на мужа, но проблемы в итоге удалось разрешить.