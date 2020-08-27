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Рудковская рассказала, когда Плющенко просил развод 

Вечерняя Москва и ещё 4 1 час назад
Рудковская рассказала, когда Плющенко просил развод
Фото: Вечерняя Москва
Телеведущая Яна Рудковская отказывала своему мужу, фигуристу Евгению Плющенко в разводе. Об этом она рассказала «Собеседнику».
Долгое время поклонники звездной пары наблюдали, как ухудшаются их отношения. Это стало особенно заметно в эфире реалити-шоу «СуперЯна», где склоки между супругами фиксировала не только камера, но и зрители.
В ходе программы Рудковская посетовала на кризис в романе с Плющенко и заявила об отсутствии взаимопонимания. Как оказалось, фигуриста не устраивал светский образ жизни его жены, в то время как он сам хотел «поехать к баранам» в деревню под Петербургом, где он выкупил загородный участок.
В беседе с изданием телеведущая призналась, что действительно держала обиду на мужа, но проблемы в итоге удалось разрешить.

— У нас все хорошо, — заверила Рудковская и попросила не волноваться об их отношениях.

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Звёзды , Другое , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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