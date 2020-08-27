Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями 

Об этом сообщает USA Today в четверг, 27 августа.

У артистки родилась девочка, которую назвали Дейзи Дав Блум.

Объявляя о рождении, звездная пара привлекла внимание общественности к кризису здравоохранения, усилившемуся из-за пандемии коронавируса. Они призвали жертвовать деньги в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) для поддержки беременных и новорожденных.

В июле Перри, рассказывая о ходе беременности, сравнила себя с уткой.

В феврале 2019 года Кэти Перри рассказала о помолвке с Орландо Блумом, позднее она также объявила о своей беременности. Пара планировала пожениться в Японии летом, однако им пришлось отложить церемонию из-за вспышки коронавируса. Пара познакомилась на 73-й премии «Золотой глобус» в январе 2016 года. На какое-то время Блум и Перри расставались, однако в феврале 2018-го они объявили о воссоединении.