Жена Тарасова отсудила алименты назло бывшей

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Модель Анастасия Костенко подала иск о взыскании алиментов со своего нынешнего супруга — футболиста Дмитрия Тарасова . Суд удовлетворил эту просьбу. Теперь спортсмен будет обязан по закону выделять средства на детей от нынешней жены, несмотря на то, что пара счастлива в браке, а о разводе нет и речи.

Из-за этого бывшая жена Тарасова Оксана Пономаренко будет получать меньше денег на своего ребенка. Как сообщает Starhit, до того, как Костенко подала в суд, футболист должен был отдавать бывшей жене четверть своих доходов и еще 104 тысячи рублей сверху. По слухам, именно это и взбесило нынешнюю супругу. Костенко подала иск о взыскании алиментов с одной целью — уменьшить расходы Тарасова на жену и первого ребенка спортсмена.

Следующим ходом, предположительно, будет подача иска от лица Дмитрия Тарасова с просьбой обжаловать сумму алиментов на расходы для старшей дочери. Вероятно, он попросит уменьшить сумму.

Насколько известно, футболист почти не общается со своей дочерью от первого брака.