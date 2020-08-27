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Жена Тарасова отсудила алименты назло его бывшей жене 

Стелла Шмель 2 часа назад
Жена Тарасова отсудила алименты назло бывшей
Фото: @kostenko.94
Модель Анастасия Костенко подала иск о взыскании алиментов со своего нынешнего супруга — футболиста Дмитрия Тарасова. Суд удовлетворил эту просьбу. Теперь спортсмен будет обязан по закону выделять средства на детей от нынешней жены, несмотря на то, что пара счастлива в браке, а о разводе нет и речи.
Из-за этого бывшая жена Тарасова Оксана Пономаренко будет получать меньше денег на своего ребенка. Как сообщает Starhit, до того, как Костенко подала в суд, футболист должен был отдавать бывшей жене четверть своих доходов и еще 104 тысячи рублей сверху. По слухам, именно это и взбесило нынешнюю супругу. Костенко подала иск о взыскании алиментов с одной целью — уменьшить расходы Тарасова на жену и первого ребенка спортсмена.
Следующим ходом, предположительно, будет подача иска от лица Дмитрия Тарасова с просьбой обжаловать сумму алиментов на расходы для старшей дочери. Вероятно, он попросит уменьшить сумму.
Насколько известно, футболист почти не общается со своей дочерью от первого брака.
Ранее "Рамблер" писал, что Алла Довлатова заявила о пропаже певицы МакSим.
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Звёзды , Анастасия Костенко , Оксана Пономаренко , Дмитрий Тарасов , Алла Довлатова
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