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Фанаты раскритиковали фигуру Каменских в купальнике 

Vse42.ru и ещё 1 8 часов назад
Эстрадная исполнительница Настя Каменксих поделилась в своем микроблоге роликом из бассейна. Пользователи Сети раскритиковали фигуру знаменитости, заявив, что она набрала вес.
Настя Каменских в официальном Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором она запечатлена около бассейна. Ролик был обработан в специальном редакторе, благодаря чему кажется, что певица выпрыгивает из воды сразу на пристань. Для съемки исполнительница выбрала слитный купальник бежевого цвета со шнуровкой на груди.

— Every day is a gift. Be thankful for it (Каждый день в подарок. Будь благодарен за это — прим. ред.) (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — подписала пост певица.

Пользователи Сети раскритиковали внешний вид артистки. Многие из них в комментариях к публикации заявили, что Настя Каменских набрала лишние килограммы за время отпуска. По мнению некоторых подписчиков, исполнительница якобы беременна, из-за чего появились изменения в фигуре.
Кроме того, фолловеры отметили оригинальность ролика и мастерство знаменитости в обработки кадров.

— "Хорошая самочка!", "Ух как выпрыгнула цыганочка", "Никак не победит вес.. Видно это судьба, быть в теле", "Снова окоровела", "Ой, карантин явно не на пользу вам Кто ваш тренер? Увольте его", "Рознесло", "По моему Настя беременна", — высказались подписчики.

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Звёзды , Настя Каменских
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