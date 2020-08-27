Фанаты раскритиковали фигуру Каменских в купальнике 

Эстрадная исполнительница Настя Каменксих поделилась в своем микроблоге роликом из бассейна. Пользователи Сети раскритиковали фигуру знаменитости, заявив, что она набрала вес.

Настя Каменских в официальном Instagram-аккаунте опубликовала видео, на котором она запечатлена около бассейна. Ролик был обработан в специальном редакторе, благодаря чему кажется, что певица выпрыгивает из воды сразу на пристань. Для съемки исполнительница выбрала слитный купальник бежевого цвета со шнуровкой на груди.

— Every day is a gift. Be thankful for it (Каждый день в подарок. Будь благодарен за это — прим. ред.) (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.), — подписала пост певица.

Пользователи Сети раскритиковали внешний вид артистки. Многие из них в комментариях к публикации заявили, что Настя Каменских набрала лишние килограммы за время отпуска. По мнению некоторых подписчиков, исполнительница якобы беременна, из-за чего появились изменения в фигуре.

Кроме того, фолловеры отметили оригинальность ролика и мастерство знаменитости в обработки кадров.