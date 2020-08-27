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Свидетель на свадьбе Собчак и Богомолова два месяца провел в психиатрической больнице 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Друг Богомолова рассказал о психиатрической клинике
Фото: Globallookpress.com
Актер Игорь Миркурбанов, лучший друг режиссера Константина Богомолова, который был свидетелем на его свадьбе со светской львицей Ксенией Собчак, в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как провел два месяца в психиатрической больнице.
«Я и мой близкий друг актер Андрей Панин оказались в одной психиатрической больнице. Правда, в разное время. Сначала Андрей пролежал два месяца, потом я. Я находился на стационаре. Случился у нас в жизни с Андреем неприятный инцидент. Мы подрались с лыжниками. Могли загреметь в тюрьму, либо в армию. Посоветовали нам этого избежать — лечь в психбольницу. Но это оказалось не менее опасно. Мы притворялись больными. Иногда приходилось глотать таблетки. Нам просто открывали рот и заталкивали их. Происходили изменения. Я слышал голоса, крики и стоны каждую ночь. Я с замиранием сердца слушал, как долго может кричать человек без набора воздуха. Это было ужасно».
Как добавил Миркурбанов, он каким-то чудом выбрался из больницы.

«Это был страшный опыт, который не пожелал бы пережить никому», — заявил актер.

Напомним, что свадьба Собчак и Богомолова прошла в сентябре 2019 года. Звезды шокировали окружающих, когда приехали в ЗАГС на катафалке. Торжество стало одним из самых ярких событий в жизни Москвы в прошлом году.
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Женский форум 1
Звёзды , Игорь Миркурбанов , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Андрей Панин
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