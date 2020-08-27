Дубцова в мокром бикини засветила бюст 

В одном из своих интервью Ирина Дубцова призналась, что она испытывала чувство вины перед маленьким сыном, когда отправлялась в гастрольные туры или отлучалась из дома по важным делам, связанным с записью новых синглов, съемками, интервью и концертами. Знаменитость остро переживала из-за того, что не могла уделять максимум своего внимания единственному наследнику.

Но и отказываться от интересных творческих предложений певица не могла. Будучи кормильцем своей семьи, артистка всегда много работала. По словам Ирины, она задаривала сына дорогими презентами, стараясь хоть как-то возместить свое отсутствие. Певица дала понять, что Артем вырос совершенно не избалованным. Мальчик понимает, как много его звездной маме приходилось трудиться и работать, чтобы обеспечить ему безбедное существование.

На отдыхе в Турции 38-летняя Ирина Дубцова продемонстрировала роскошную фигуру без изъяна, засветив пышную грудь в мокром купальнике. Певица предстала в бассейне, восхитив поклонников стройной талией и соблазнительными изгибами звездного тела.