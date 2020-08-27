Рудковская призналась в семейном кризисе с Плющенко

Продюсер Яна Рудковская рассказала, что в ее семейной жизни в фигуристом Евгением Плющенко были кризисные моменты. То, что Рудковская часто ругается со своим мужем, уже давно не новость — это стало известно, едва в эфир стали выходить серии шоу "СуперЯна". В кадр часто попадали перепалки супругов. Ей даже приходилось отказывать Плющенко в разводе. Об этом Рудковская рассказала "Собеседнику".

Оказалось, что спортсмену был не по душе светский образ жизни продюсера, он хотел бы уехать подальше — в деревню под Санкт-Петербургом.

Рудковская заверила, что кризис уже преодолен и сейчас все хорошо.