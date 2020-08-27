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«Выглядит секси!»: Муцениеце предрекли новый яркий роман 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Выглядит секси!»: Муцениеце предрекли новый роман
Фото: Teleprogramma.pro
В одном из своих интервью Агата Муцениеце вспомнила, как ее соведущий по вокальному проекту «Голос. Дети» на Первом канале отреагировал на известие о ее расставании с Павлом Прилучном. Тогда Дмитрий Нагиев поделился с актрисой из фильма «Тобол» философской мыслью, заверив, что развод продлевает жизнь. Сама Агата говорила о том, что муж ревновал ее ко всем, практически к каждому столбу. Однако благодаря своему чувству юмора, Муцениеце удавалось сглаживать эти острые углы. В браке с Прилучным актриса дважды стала мамой: пара воспитывает семилетнего сына Тимофея и дочку Мию.
Сообщив о разводе с Павлом, Муцениеце дала понять, что все также неравнодушна к теперь уже экс-возлюбленному. При этом такие сильные чувства не помешали Агате съехать от мужа. Знаменитость то и дело дразнит поклонников свежими снимками в бикини. А Фанаты в свою очередь предрекают бывшей жене Прилучного новый яркий роман.
@agataagata
Поклонники уверены, что Агата не долго задержится на ярмарке невест. Многие подметили, что после расставания с Павлом Муцениеце стала выглядеть еще краше — она хорошеет день ото дня.

«Выглядит секси! Развод только на пользу», «И стоило так страдать по мужу! Вы же просто красотка», «Мне кажется, она быстро найдет замену Прилучному! Как говорится, свет клином не сошелся», «Да! Такую красотку точно умыкнут из-под носа», «Не зря Паша ревновал ее даже к столбу! А теперь она дама свободная, может и пофлиртовать», «Очень хочется, чтобы Агата встретила новую любовь! Она этого достойна», «Такая очаровательная девушка недолго будет одна», «Уж точно на ярмарке невест не задержится! Любой может влюбиться в такую красотку», «Что мне нравится в Агате, так это ее чувство юмора», «Самая лучшая, будь счастлива! Любим», «Пашка, это фиаско! Только погляди», — такие комментарии появились под свежими снимками актрисы.

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Женский форум
Звёзды , Дмитрий Нагиев , Агата Муцениеце
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