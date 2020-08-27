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Как выглядит и чем живет новая возлюбленная Питта 

WMJ.ru 1 час назад
Как выглядит и чем живет новая возлюбленная Питта
Фото: WMJ.ru
Недавно 56-летний актер Брэд Питт был замечен в аэропорту с новой спутницей — 27-летней моделью Николь Потуральски.
Девушка якобы сопровождала суперзвезду в поездке на французскую винодельню Château Miraval, принадлежащую Питту и его бывшей супруге — модели Анджелине Джоли. С момента их разрыва актер не привозил туда других женщин, что дает серьезные основания считать Николь новой возлюбленной актера. Известно, что Николь живет в Берлине и регулярно снимается в рекламе и для обложек глянца.
В Instagram Николь множество эффектных селфи, рассматривая которые, внимательные фанаты Питта уже пришли к выводу, что она выглядит похожей на обеих его бывших жен — Дженнифер Энистон и Анджелину Джоли — а еще на супермодель Ирину Шейк.
@nico.potur
Но красивая жизнь — не все, что интересует Николь. Наверняка Брэда Питта в ней привлекло неравнодушие к проблемам общества. Девушку очень задевает проблема домашнего, уличного и сексуального насилия в отношении детей, она регулярно публикует статьи о детских трагедиях и просит молодежь не игнорировать случаи педофилии.
@nico.potur

Я никогда не прекращу борьбу, защищайте детей и их души,

— писала она недавно под репостом сообщения о родителях, с шести месяцев продававших свою дочь педофилам.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Дженнифер Энистон , Ирина Шейк
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