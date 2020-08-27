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Караулова откровенно рассказала об измене жениха 

Passion.ru и ещё 1 1 час назад
Караулова откровенно рассказала об измене жениха
Фото: Passion.ru
32-летняя бывшая солистка группы «5sta Family» и финалистка «Фабрики звезд» Юлианна Караулова призналась, что очень тяжело переживала предательство возлюбленного, за которого собиралась замуж.

«Молодой человека сделал мне предложение, но мы не поженились, я вечно сбежавшая невеста. Он мне изменил, я очень переживала… У меня тогда немного поехала крыша, мне стало казаться, что мне нужно, чтобы он ко мне вернулся, что это мой крест, я должна его нести. Я должна терпеть, ведь я его так люблю. Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь. Я его простила, он вернулся, называл меня единственной… Но люди не меняются, как правило.

Иногда можно и нужно простить измену, потому что есть сопутствующие факторы, и человек действительно имеет право на ошибку. Но в том случае это не была ошибка, а то, что превратилось в систему. Я поняла, что я никогда не смогу доверять этому человеку, буду сходить с ума, если он не берет телефон», — рассказала певица в интервью каналу Super.

Отметим, что уже несколько лет Юлианна Караулова состоит в романтических отношениях с саунд-продюсером Андреем Черным, который не раз делал ей предложение руки и сердца. Влюбленные неоднократно переносили дату свадьбы, а певица заявляла, что пока не готова к семейной жизни, так как карьера для нее стоит на первом месте. Недавно, по словам Карауловой, она изменила свое мнение и задумалась о детях, но пока не хочет торопить события.
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Женский форум
Звёзды , Андрей Черный , Юлианна Караулова
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