Разин готов «подвинуть» Галкина с роли мужа Пугачевой

«Да я бы и сам принял Примадонну к себе! А вообще, там в шоу-бизнесе целая очередь из потенциальных новых мужей Пугачевой! В том числе в нее входит и Басков. Да кто Пугачеву не возьмет?! Это реклама — с ней жить!»

Как отметил Разин, Галкин последние полгода «не тянет» Пугачеву из-за отмены своих концертов. Как известно, простой у него составляет примерно полгода. По его словам, все это приведет к разрыву в звездной семье. Причем случится это уже в недалеком будущем. Он добавил, что в свое время именно так Примадонна поступила с Киркоровым, бросив его из-за финансовой несостоятельности, сообщает «Собеседник».

По словам продюсера, если у юмориста кончатся деньги, то жена его сразу же выгонит из дома. Ранее Андрей Разин сообщил, что на содержание Пугачевой телеведущему и любящему отцу требуется примерно десять миллионов рублей в месяц. При этом он выражал обеспокоенность, что Галкин сегодня не в состоянии вкладывать в жену такие немалые деньги.