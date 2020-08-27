Караулова рассказала, как пережила измену жениха

"У меня тогда немного поехала крыша, мне стало казаться, что мне нужно, чтобы он ко мне вернулся, что это мой крест, я должна его нести. Я должна терпеть, ведь я его так люблю. Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь. Я его простила, он вернулся, называл меня единственной… Но люди не меняются".