Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Караулова честно рассказала, как жених изменил ей 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Караулова рассказала, как пережила измену жениха
Фото: @yulianna_karaulova
32-летняя певица Юлианна Караулова дала откровенное интерью изданию "Super", в ходе которого призналась, что очень тяжело переживала предательство мужчины, за которого планировала замуж.
Девушка рассказала, что молодой человек сделал ей предложение, а она вновь оказалась "сбежавшей невестой".

"У меня тогда немного поехала крыша, мне стало казаться, что мне нужно, чтобы он ко мне вернулся, что это мой крест, я должна его нести. Я должна терпеть, ведь я его так люблю. Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь. Я его простила, он вернулся, называл меня единственной… Но люди не меняются".

Девушка также уточнила, что случаются ситуации, когда измену можно простить, потому что у каждого есть право на ошибку.

"Иногда можно и нужно простить измену, потому что есть сопутствующие факторы, и человек действительно имеет право на ошибку. Но в том случае это не была ошибка, а то, что превратилось в систему. Я поняла, что я никогда не смогу доверять этому человеку", — честно призналась Караулова.

Ранее "Рамблер" рассказывалистории девушек, которые изменяли своим парням в отпуске.
Видео дня. Как Газманов женился на супруге Мавроди
Женский форум
Звёзды , Юлианна Караулова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что за срамота? Прикройте прелести»
«Что за срамота? Прикройте прелести»
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Гусева ждет предложения руки и сердца от Киркорова
Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой
Пенкин размазал коллег у гроба Легкоступовой
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Открыты секреты безупречной чистоты белья
04:46
Открыты секреты безупречной чистоты белья
Дом и сад
Звезды, угробившие карьеру одним высказыванием
10:01
Звезды, угробившие карьеру одним высказыванием
Звёзды
Что на самом деле продают под видом морского коктейля
02:31
Что на самом деле продают под видом морского коктейля
Еда Здоровье
Комнатные цветы, которым не место в квартире
04:13
Комнатные цветы, которым не место в квартире
Дом и сад Здоровье
Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
20:00
Россиянам рассказали о радиации в абрикосах
Еда Здоровье
Экономные способы изгнать колорадского жука с дачи
02:54
Экономные способы изгнать колорадского жука с дачи
Дом и сад
Шепелев будет платить за учебу сына миллионы
02:54
Шепелев будет платить за учебу сына миллионы
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение