Караулова рассказала, как пережила измену жениха

32-летняя певица Юлианна Караулова дала откровенное интерью изданию "Super", в ходе которого призналась, что очень тяжело переживала предательство мужчины, за которого планировала замуж.
Девушка рассказала, что молодой человек сделал ей предложение, а она вновь оказалась "сбежавшей невестой".
"У меня тогда немного поехала крыша, мне стало казаться, что мне нужно, чтобы он ко мне вернулся, что это мой крест, я должна его нести. Я должна терпеть, ведь я его так люблю. Хотя мозгом я понимала, что это просто задетое женское самолюбие, никакая это не любовь. Я его простила, он вернулся, называл меня единственной… Но люди не меняются".
Девушка также уточнила, что случаются ситуации, когда измену можно простить, потому что у каждого есть право на ошибку.
"Иногда можно и нужно простить измену, потому что есть сопутствующие факторы, и человек действительно имеет право на ошибку. Но в том случае это не была ошибка, а то, что превратилось в систему. Я поняла, что я никогда не смогу доверять этому человеку", — честно призналась Караулова.
Ранее "Рамблер" рассказывалистории девушек, которые изменяли своим парням в отпуске.