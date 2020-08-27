«Вранье с первого дня»: свадьбу Волочковой опровергли 

Балерина поделилась с WomanHit.ru главным секретом своей стройности, но худеет звезда не ради бракосочетания

Сегодня поклонники Анастасии Волочковой активно обсуждают очередные фотографии звезды, сделанные на отдыхе. На этот раз, правда, не на Мальдивах ввиду непростой ситуации с международными перелетами, а в Турции, где, по слухам, она проводит время со своим избранником. Подписчиков особенно привлекли фото в купальнике, на которых балерина выглядит еще больше похудевшей.

«Прекрасный вечер. Перед выступлением», — подписала Анастасия снимок, на котором она запечатлена на фоне моря.

Впрочем, ничего о том, как же ей удалось добиться феноменального похудения, она не рассказала. Мы связались со звездой, которая не стала скрывать, что именно она ест, чтобы, как говорится, похудеть.

«Мой секрет — листья салата и вода с лимоном», — призналась Волочкова.

А пиар-директор Анастасии уточнила, что артистка круглогодично продолжает питаться правильно, а не только в летний период: не ест мяса, за исключением вареной куриной грудки, а также потребляет в большом количестве зеленые овощи. В рационе Волочковой также обязательно присутствует шпинат. Это одно из любимых блюд балерины, которое она ест практически всю жизнь.

WomanHit.ru также не мог не спросить представителя звезды о слухах про свадьбу, которые вот уже несколько месяцев появляются в интернете. В некоторых источниках прозвучала даже дата грядущего бракосочетания — 20 октября. Неужели Настя худела именно ради этого грандиозного события? Во всяком случае, некоторые фанаты именно так считают. Впрочем, пиар-директор сообщила, что информация о планируемой свадьбе далека от правды, никакого бракосочетания в ближайшее время не планируется.