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Разин пообещал жениться на Пугачевой 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Максим не тянет Аллу Борисовну»
Фото: Рамблер
С необычным заявлением выступил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Мужчина заявил, что в случае, если Галкин и Пугачева расстанутся, он готов взять в жены примадонну отечественной эстрады. Об этом сообщает «Собеседник».

«Да я бы и сам принял Примадонну к себе! А вообще, там в шоу-бизнесе целая очередь из потенциальных новых мужей Пугачевой! В том числе в нее входит и Басков. Да кто Пугачеву не возьмет?! Это реклама — с ней жить!»

Продюсер объясняет свою позицию тем, что последние полгода у Галкина нет концертов. Мужчина считает, что расставание произойдет в самое ближайшее время. В прошлом из-за финансовой несостоятельности Пугачева отказалась от другого своего молодого избранника Филиппа Киркорова.

"Сплетни про развод идут от того, что Максим не тянет Аллу Борисовну. Представляете, Александр Буйнов, к примеру, к ним в гости приходит, а Пугачева говорит: «Ой, Максик не работает! По гастролям не ездит! Ничего не зарабатывает…» Буйнов что в этой ситуации сделает? Пойдет другому артисту это скажет, а тот — еще кому-то передаст. Вот и понеслась сплетня! А Алла Борисовна, между прочим, когда обижается, вещи тут же собирает и убегает. Так она с Киркоровым и поступила", — рассказал Разин «Собеседнику».

Разин считает, что если у юмориста кончатся деньги, то жена его сразу же выгонит из дома. Но Пугачевой очередной развод никак не помешает найти нового мужа, так как у нее есть целый запас звездных женихов.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как критик Сергей Соседов прокомментировал отношения Галкина и Пугачевой.
Видео дня. Как Газманов женился на супруге Мавроди
Женский форум 7
Звёзды , Филипп Киркоров , Сергей Соседов , Андрей Разин , Александр Буйнов
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