"Сплетни про развод идут от того, что Максим не тянет Аллу Борисовну. Представляете, Александр Буйнов, к примеру, к ним в гости приходит, а Пугачева говорит: «Ой, Максик не работает! По гастролям не ездит! Ничего не зарабатывает…» Буйнов что в этой ситуации сделает? Пойдет другому артисту это скажет, а тот — еще кому-то передаст. Вот и понеслась сплетня! А Алла Борисовна, между прочим, когда обижается, вещи тут же собирает и убегает. Так она с Киркоровым и поступила", — рассказал Разин «Собеседнику».