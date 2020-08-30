Мировые звезды, вдруг принявшие ислам 

Личная жизнь и взгляды на мир многих мировых звезд остаются загадкой для миллионов их фанатов, которые даже не догадываются, как живет их кумир за пределами красных дорожек.

Интересно, что религиозная принадлежность некоторых звезд вовсе не афишируется в СМИ. "Рамблер" выяснил, какие звезды исповедуют ислам, но не слишком много говорят об этом.

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О том, что поп-идол миллионов, Майкл Джексон, принял мусульманство, СМИ писали еще в 2003 году. Сам Джексон тогда слухи не прокомментировал, однако было известно, что его старший брат примкнул к этой религии еще в 1989 году, выбрав паству преподобного Луи Фаррахана. При этом, чтобы "перетянуть на свою сторону" Майкла он даже внедрил фаррахановского "начальника охраны" Леонарда Ф. Мухаммада (Leonard F. Muhammad) в ближний круг певца в качестве "телохранителя".

В 2008 году в прессе написали об этом снова. Так, по информации британской газеты The Sun, он провел целую церемонию, изменив свое имя на мусульманский манер в честь одного из ангелов Аллаха — Микаил.

В газетах тогда писали, что церемония "обещания быть верным Корану" прошла в доме друга Джексона в Лос-Анджелесе с приглашенным имамом.

По словам очевидцев, Джексон сидел на полу в характерной маленькой шапочке, совершая в присутствии имама шахаду — обряд посвящения в мусульмане.

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Всемирно известный боксер Майк Тайсон заинтересовался исламом в 90-е годы, когда сидел в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

После освобождения спортсмен начал новую жизнь и получил имя Малик Абдуль-Азиз. Тайсон даже стал совершать намаз и посещать мечеть.

Akon

Кадр из клипа Akon ft. Snoop Dogg — I Wanna Love You

Песни американского исполнителя пользовались особой популярностью в 2010-е годы по всему миру, однако мало кто знает, что Akon — мусульманин.

Причем титулованный певец никогда не пил и не курил, и даже в его райдере из напитков значится только вода. При этом музыкант занимается благотворительностью, помогая африканским странам.