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Диму Билана госпитализировали 

Анастасия Иванова 1 час назад
Дима Билан снова оказался в больнице
Фото: @bilanofficial
Российского певца госпитализировали, о чем сам артист рассказал во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.
Исполнитель поделился с поклонниками другой стороной своей работы. Билан рассказал, что зачастую фанаты просто не знают, что происходит в жизни их кумиров.
Оказывается, во время последних концертов мужчина выходил на сцену с температурой, испытывал слабость и плохо себя чувствовал.

«В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой», — пояснил Билан.

Певец сдал тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. К сожалению, это не уберегло Билана от воспаления легких.
Поклонники, в свою очередь, отметили, что у певца часто случаются проблемы со здоровьем, чем они очень обеспокоены.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему у некурящего человека может возникнуть рак легких.
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Звёзды , Дима Билан
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