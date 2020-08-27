Дима Билан снова оказался в больнице

Российского певца госпитализировали, о чем сам артист рассказал во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте.

Исполнитель поделился с поклонниками другой стороной своей работы. Билан рассказал, что зачастую фанаты просто не знают, что происходит в жизни их кумиров.

Оказывается, во время последних концертов мужчина выходил на сцену с температурой, испытывал слабость и плохо себя чувствовал.

«В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой», — пояснил Билан.

Певец сдал тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. К сожалению, это не уберегло Билана от воспаления легких.

Поклонники, в свою очередь, отметили, что у певца часто случаются проблемы со здоровьем, чем они очень обеспокоены.