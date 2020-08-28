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Соседов рассказал о здоровье Корчевникова 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Боря только делает вид, что слышит»
Фото: @b.korchevnikov
Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что приична ухода ведущего программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников ушел из передачи «Прямой эфир» по причине болезни.
Как сообщает «Собеседник», по мнению Соседова, после перенесенной операции у Корчевникова испортился слух, хотя он это всячески скрывает.

«У Бори действительно есть проблемы со слухом, я его хорошо и давно знаю. Когда разговариваю с ним, понимаю, что он только делает вид, что слышит. Он отвечает: «Да, да» там, где должна была быть совсем другая реакция. Не скажет же он, что недослышал. Поэтому делает вид, что слышит», — поделился критик.

Соседов рассказал также, что когда Борис работал над программой «Прямой эфир», в ходе передачи из-за проблем со здоровьем случалось много эксцессов.
Так как передача быоа направлена на большое количество гостей, в студии было шумно. Поэтому ведущий совсем не слышал подсказок редакторов, хотя они буквально "орали" в специальный наушник.
Поэтому когда Малахов пришел на канал «Россия» Корчевников просто отдал ему свое место, чем поразил многих.

«Думаю, он сам хотел уйти, ему тяжело давалась работа, но руководство его держало».

Сейчас Корчевников ведет более спокойную программу «Судьба человека».
Ранее "Рамблер" показывал вид из квартиры Малахова за 140 миллионов.
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Звёзды , Борис Корчевников , Сергей Соседов
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