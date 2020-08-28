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Арзамасова перестала скрывать, что живет с Авербухом 

Анастасия Иванова 1 час назад
Арзамасова «засветила» свою жизнь с Авербухом
Фото: @liza_arzamasova
Лиза Арзамасова запомнилась зрителю как школьница Галина Сергеевна из сериала «Папины дочки». Правда, актриса уже давно успела повзрослеть и вступила в отношения с 46-летним Ильей Авербухом. Эта новость вызвала фурор в СМИ.
Вскоре и сам фигурист подтвердил, что у него новые отношения. После развода с Ириной Лобачевой он предпочитал не афишировать свои романы.
Сама Лиза попросила своих подписчиков не раздувать из их отношений новость, потому что ничего такого в этом нет. И постепенно начала впускать подписчиков в свою жизнь с Авербухом.
В последнее время фигурист постоянно находится на работе, так как активно идет подготовка к шоу «Ледниковый период». По пути к «Лужникам» Лиза выложила видео в своем Instagram, куда случайно попала рука Авербуха. Аналитик фигурного катания Елена Родин, что сделано это специально. Так как Лиза старается присвоить мужчину всеми силами, ведь вокруг него множество других девушек.
@liza_arzamasova

«Мы понимаем, что случайно в кадр руки мужчин не попадают, кто хочет скрывать свою личную жизнь, у того палец в кадр не попадет, по себе знаю», — сделала свой вывод Родина, пишет издание «Комсомольская правда».

Ранее "Рамблер" рассказывал, что сказал отец Авербуха по поводу Арзамасовой.
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Звёзды , Илья Авербух , Ирина Лобачева
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