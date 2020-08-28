Арзамасова «засветила» свою жизнь с Авербухом

Лиза Арзамасова запомнилась зрителю как школьница Галина Сергеевна из сериала «Папины дочки». Правда, актриса уже давно успела повзрослеть и вступила в отношения с 46-летним Ильей Авербухом . Эта новость вызвала фурор в СМИ.

Вскоре и сам фигурист подтвердил, что у него новые отношения. После развода с Ириной Лобачевой он предпочитал не афишировать свои романы.

Сама Лиза попросила своих подписчиков не раздувать из их отношений новость, потому что ничего такого в этом нет. И постепенно начала впускать подписчиков в свою жизнь с Авербухом.

В последнее время фигурист постоянно находится на работе, так как активно идет подготовка к шоу «Ледниковый период». По пути к «Лужникам» Лиза выложила видео в своем Instagram, куда случайно попала рука Авербуха. Аналитик фигурного катания Елена Родин, что сделано это специально. Так как Лиза старается присвоить мужчину всеми силами, ведь вокруг него множество других девушек.

@liza_arzamasova