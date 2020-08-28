Разин объявил о заключении мира с Шатуновым 

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин объявил о перемирии с бывшим музыкантом коллектива Юрой Шатуновым. Как отметил Разин, ему удалось пообщаться с директором исполнителя Аркадием Кудряшовым . Был решен ряд спорных вопросов.

«Сегодня более полутора часов общался с директором Юры Шатунова Аркадием Кудряшовым. Разговор был конструктивным. По большому счету, у нас взаимных претензий нет, поэтому надеемся на мирное решение всех наших вопросов».

«Андрей, мы знаем, что Юра для вас как член семьи. Надеемся, что все у вас разрешится благополучно», «Слава Богу, что вы решили все вопросы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Разин затаил обиду на Шатунова, который ушел из группы и стал выступать самостоятельно. Как говорил продюсер, певец, которого он когда-то нашел в небольшом селе и дал дорогу на сцену, похитил хиты «Ласкового мая», принадлежащие ему. Со своей стороны, Шатунов говорил, что Разин поет под фонограмму «его голосом», что у него вызывает смех.