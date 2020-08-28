Брежнева в мокром бикини разлеглась на песке 

«Как муж такое позволил?», «Бомбическая», «Она неземная», «Какое необычное сочетание! Когда женщина красива душой и телом», «Любой бы мужчина кинулся к ногам», «Очень яркая, наша любимая звездочка», «Вас хочется боготворить», «Годы идут, а она не стареет», «Само очарование», «И как вас муж только не ревнует?!», «Сколько грации, ножки просто бесконечные! Супер», «От такого декольте все потеряли дар речи», «Костя! Смотрите уведут», — такие комментарии появились под снимком певицы.