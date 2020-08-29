Пропавшая певица МакSим объявилась на курорте

Певица МакSим, которая уже почти год почти не появляется на публике после ДТП, обнаружена на турецком курорте, где она отдыхает с детьми.

После того, как Алла Довлатова в эфире "Русского радио" рассказала, что давно не может дозвониться до подруги и беспокоится за нее, в Сети поднялась волна слухов, в которых обсуждались возможные причины "пропажи" певицы МакSим. Помощница артистки Маргарита Соколова поспешила успокоить поклонников.

Менеджер рассказала, что с исполнительницей все хорошо, и она планирует возобновить концертную деятельность осенью. При этом она добавила, что всяческие домыслы образовались "на пустом месте". Однако обсуждения не прекратились. Тогда Маргарита Соколова предоставила подтверждающие ее слова видео, передает Пятый канал. Выяснилось, что певица МакSим сейчас проводит время на побережье Турции в окружении семьи.