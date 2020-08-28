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52-летняя Стриженова в купальнике лишила поклонников дара речи 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Фигура отпад! Очень сексуально»
Фото: Teleprogramma.pro
В свои 52 года Екатерина Стриженова не только построила карьеру на ТВ, она также обзавелась собственной семьей. У ведущей программы «Доброе утро» на Первом канале есть две уже взрослые дочери: старшая Анастасия вместе с мужем живет в Штатах, девушка подарили своим звездным родителям первого внука — Петю Петровича (Так малыша называют домашние, — Прим. ред.), ему два годика. Младшая дочь Стриженовых — Саша — пока учится в университете.
Поклонники теледивы не оставили без внимания ее летние пляжные кадры. Перед объективом фотокамеры Екатерина предстала в соблазнительном купальнике с открытой спиной, прикрыв эффектные формы парео.
@strizhenovae
Фанаты знаменитости сошлись во мнении, что возлюбленная кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова выглядит значительно моложе своих лет.

«Фигура отпад! Очень сексуально», «Вот это да! Супер», «Катя, шикарно выглядите и возраст вас только красит», «Очень худенькая, спинка изящная», «Вау, какая вы красотка», «Такую фигурку грех прятать под строгими нарядами! Хотим больше фото в бикини», «Просто великолепная! Слов нет, как хороша!», «И у нее есть маленький внук?! Она сама как девочка», «Супер, секси! Фигурка, что надо! Топчик», «Да какие вообще внуки?! Молоденькая», «Умничка, Катя! Всегда такая элегантная и даже на пляже», «Все на высоте, выглядите бомбически», «Вами хочется любоваться и восхищаться», «Грация во всем! Фигурка эталонная», «Дети выросли, а мама забыла постареть», — отметили поклонники телеведущей.

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Звёзды , Екатерина Стриженова , Александр Стриженов
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