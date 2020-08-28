«Фигура отпад! Очень сексуально», «Вот это да! Супер», «Катя, шикарно выглядите и возраст вас только красит», «Очень худенькая, спинка изящная», «Вау, какая вы красотка», «Такую фигурку грех прятать под строгими нарядами! Хотим больше фото в бикини», «Просто великолепная! Слов нет, как хороша!», «И у нее есть маленький внук?! Она сама как девочка», «Супер, секси! Фигурка, что надо! Топчик», «Да какие вообще внуки?! Молоденькая», «Умничка, Катя! Всегда такая элегантная и даже на пляже», «Все на высоте, выглядите бомбически», «Вами хочется любоваться и восхищаться», «Грация во всем! Фигурка эталонная», «Дети выросли, а мама забыла постареть», — отметили поклонники телеведущей.