Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева откровенно рассказала в интервью Светлане Бондарчук , что в детстве ее окружало домашнее насилие. Интервью проходило в рамках Youtube-шоу «Света вокруг света».

Девушка рассказала, что мать всячески старалась скрыть от нее происходящее и говорила, что «папа просто заболел». Но еще маленькая Ляйсан все понимала, она видела как мама каждое утро мама прикладывала мясо из морозилки к лицу, пытаясь скрыть следы от ударов отца.

"Я все детство прожила в испуге, что вот сейчас придет немного нетрезвый папа и опять начнется", — вспоминала гимнастка.

Утяшева рассказала, что пыталась упросить мать убежать из дома, но та не согласилась.

"Папа был святым человеком, когда работал учителем истории. Когда он занялся бизнесом, у него не получилось, это его сломало. "

Однажды девочке даже пришлось ударить своего отца, чтобы защитить мать.