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Муж Бородиной признался, что живет за ее счет 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Не так давно Forbes опубликовал список блоггеров, которые больше всего зарабатывают на Instagram. Яркая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина оказалась на четвертом месте в рейтинге, обогнав Бузову и Ивлееву. За год звезда заработала 770 млн долларов на рекламных контрактах.
С этим знаменательным событием ее решил поздравить муж, 40-летний Курбан Омаров. Он опубликовал пост, в котором решил похвастаться супругой и пошутить на тему собственного паразитизма. Дело в том, что до сих пор никто не знает, где работает Курбан.

«А вы говорите мне идти работать. Зачем? Если все равно не переплюнуть», — написал муж Ксении.

Поклонники уже давно предполагают, что мужчина сидит на шее у известной ведущей. Хотя везде фигурирует информация, что Курбан — успешный бизнесмен. Но в какой именно сфере реализовался муж телеведущей, не сообщается.
Бородина, конечно, любимого защищает и уверяет, что муж зарабатывает достойно.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Бородина поругалась с крымчанами.
Женский форум 12
Звёзды , Видео , Курбан Омаров , Ксения Бородина , Forbes
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