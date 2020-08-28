Муж Бородиной признался, что живет за ее счет 

Не так давно Forbes опубликовал список блоггеров, которые больше всего зарабатывают на Instagram. Яркая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина оказалась на четвертом месте в рейтинге, обогнав Бузову и Ивлееву. За год звезда заработала 770 млн долларов на рекламных контрактах.

С этим знаменательным событием ее решил поздравить муж, 40-летний Курбан Омаров . Он опубликовал пост, в котором решил похвастаться супругой и пошутить на тему собственного паразитизма. Дело в том, что до сих пор никто не знает, где работает Курбан.

«А вы говорите мне идти работать. Зачем? Если все равно не переплюнуть», — написал муж Ксении.

Поклонники уже давно предполагают, что мужчина сидит на шее у известной ведущей. Хотя везде фигурирует информация, что Курбан — успешный бизнесмен. Но в какой именно сфере реализовался муж телеведущей, не сообщается.

Бородина, конечно, любимого защищает и уверяет, что муж зарабатывает достойно.