Звезду «Гарри Поттера» изнасиловали в 14 лет 

Британскую актрису театра и кино Джесси Кейв , исполнившую роль Лаванды Браун в серии фильмов о Гарри Поттере , изнасиловали в 14 лет. Об этом она сообщила во время подкаста We Can't Talk About That Right Now, запись которого опубликована на YouTube-канале артистки.