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Звезду «Гарри Поттера» изнасиловали в 14 лет 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Звезду «Гарри Поттера» изнасиловали в 14 лет
Фото: Lenta.ru
Британскую актрису театра и кино Джесси Кейв, исполнившую роль Лаванды Браун в серии фильмов о Гарри Поттере, изнасиловали в 14 лет. Об этом она сообщила во время подкаста We Can't Talk About That Right Now, запись которого опубликована на YouTube-канале артистки.
«Прыщи — это плохо, но изнасилование в 14 лет — это очень плохо. Когда это делает твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, а он использует свою власть», — отметила звезда.
Кейв заявила, что преступника удалось наказать и отправить в тюрьму. Самой же актрисе понадобилось много времени на то, чтобы восстановиться после случившегося. Она призналась, что этот инцидент полностью изменил ее подростковый период. Он сильно отразился на ее сексуальной жизни и связанном с ней опыте.

«Думаю, что последствия того времени сохраняются до сих пор. Я осознаю их 18 лет спустя», — сказала артистка во время беседы со своей сестрой.

33-летняя Кейв прославилась не только благодаря роли Лаванды Браун, но также за счет таких фильмов и сериалов, как «Страшные сказки», «Большие надежды», «Черное зеркало», «Школа "Саммерхилл"» и «Гордость».
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Звёзды , Джесси Кейв , Гарри Поттер
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