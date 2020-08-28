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Фанатов удивила молодость актрисы на фото топлес 

Lenta.ru 2 часа назад
Фанатов удивила молодость актрисы на фото топлес
Фото: @halleberry
Голливудская актриса Холли Берри поделилась откровенным снимком и удивила поклонников своим внешним видом. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.
54-летняя знаменитость попозировала сидя на полу в белых брюках с завышенной талией без нижнего белья, прикрывая обнаженную грудь руками. На размещенном кадре она повернула голову боком к фотографу и показала волосы, уложенные волнами.
@halleberry
Подписчики Берри восхитились ее молодостью и написали об этом в комментариях под постом, набравшим 224 тысячи лайков.

«Вау, ты такая красивая», «Потрясающая», «Просто шикарная женщина», «Ты королева!», «Я хочу выглядеть в 50 так же», —высказывались фанаты.

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