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Костенко отсудила у Тарасова алименты на всех детей 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Костенко отсудила у Тарасова миллионные алименты
Фото: @tarasov23
История с алиментами началась еще в начале июля. Анастасия Костенко потребовала, чтобы Дмитрий Тарасов официально выплачивал алименты не только старшей дочери Ангелине, но и младшим детям — двухлетней Милане и полугодовалой Еве. Суд заявление удовлетворил.
С ребенком от первого брака (Ангелиной) футболист практически не видится, но перечисляет ей четверть от всех своих многомиллионных доходов плюс 104 тысячи рублей сверху.
Футболист выплачивать алименты согласен, но его не устраивает сумма (сейчас она составляет больше 50-ти%). Сократить выплаты Тарасов пытался через суд, но суд встал на сторону матери Ангелины.
В дело вмешалась нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко. Она также подала в суд на установление алиментов на двух дочерей. Модель отметила, что причина в алиментах не развод, а желание защитить своих детей. Анастасия объяснила, что требования первой жены Тарасова ущемляют права ее дочерей.

«Мне все равно, когда я слышу какие-то небылицы насчет себя, но никогда не буду молчать и бездействовать, когда чувствую несправедливость к своей семье, детям», — рассказала Анастасия.

Теперь футболист выплачивает алименты и на содержание всех своих детей.
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Звёзды , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов
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