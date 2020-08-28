«У меня не было секса три года»

«Любимка» была записана на дешевый микрофон. На нее потратили 20 тыс. руб. Данил Прытков говорит, что не любит алкоголь, но в день записи он пил виски с другом и соавтором Андреем Поповым . Трек нужно было сделать как можно скорее — к очередному выпуску «Песен» на ТНТ, в которых участвовал Niletto. И по сути, на создание песни ушел один день, а припев записали и вовсе за пять минут — слова Данил взял из головы. Кстати, в тексте есть отсылка к песне «Наутилуса Помпилиуса» «Я хочу быть с тобой» (в строчке «Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба»). «Любимку» он посвятил своей девушке, с которой живет больше восьми лет.

Родился Прытков в Тюмени. Мама — штукатур. Папа — строитель. Детсадовские годы Данил провел в Перми, потом семья переехала в Екатеринбург, где он начал заниматься музыкой и танцами. После школы поступил на бюджет в лесотехнический универ. Но бросил учебу на третьем курсе. От армии отмазался с трудом, так как с детства был здоровым и крепким: его даже хотели забрать в ВДВ. Известность Данил получил благодаря телешоу «Песни». В интервью 28-летний Niletto откровенен, но личность своей второй половинки не раскрывает.

— Не хочу, чтобы ее начали разыскивать, писать негатив, — говорит Прытков. — Тем более что на данный момент мне пишет огромное количество фанаток. Каждый день у нас с девушкой война. Ей сложно из-за того, что меня может не быть дома по три месяца. Не хватает внимания с моей стороны. Не хватает того, что мы не можем провести день вдвоем, посмотреть какой-нибудь фильм.

Свою любимку Данил искал три года. По словам певца, к поцелуям он всегда относился легко, а вот сексом хотел заниматься только по любви.

— Не то чтобы я ждал святую девственницу… Просто неиспорченную. Чтобы она не трахалась направо и налево, не бухала, занималась полезным делом и уважала людей, — поясняет певец. — Однажды в клубе увидел девушку, которая танцевала с парнем, а потом пошла с ним в туалет и сделала минет за сотку. Вернулась на танцпол и начала тереться уже об другого чувака. Это было так дико для меня, что, вернувшись домой, я болтал на кухне с мамой и расплакался.

С нынешней подружкой Даня познакомился на школьной вечеринке, где танцевал по просьбе товарища. Она стояла под сценой и с восхищением смотрела на прыткого и гибкого Прыткова. Юной леди было 15. И Прытков не позволял себе сближаться со школьницей. Хотя они переписывались. А когда ей исполнилось 17, впервые пошли гулять.