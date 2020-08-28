Звездные мужчины, которые выпили все соки из жен

Жертвенность не самое лучшее качество, считают психологи. Однако некоторые партнеры в семьях идут на такой шаг, чтобы сохранить узы брака, и терпят своих «ненаглядных тиранов» до последнего, в ущерб себе.

Жены звездных токсичных мужчин обычно на виду у прессы и поклонников, и их внешний вид частенько становится основным поводом для обсуждения в социальных сетях. Впрочем, иногда именно фолловеры способны призвать к уму своих кумиров, ведь от тиранов нужно бежать как можно дальше.

Герцогиня Кембриджская долгое время сидела в статусе подружки Уилла: около 10-ти лет. Некоторые даже подшучивали над Кейт, что она уже никогда не выйдет за него замуж и обречена на подобные отношения. Однако принц Уильям все-таки сделал заветное предложение, и Кейт взяла себя в руки: хоть у нее и так была неплохая фигура, она хотела похудеть еще сильней, чтобы на фоне мужа выглядеть хрупкой. В итоге Кейт удалось скинуть пару килограммов и влезть в платье.

Но вот чем дольше длится их брак, тем хуже выглядит Кейт. Инсайдеры даже били тревогу, мол, Миддлтон отказывалась от еды. Некоторые поклонники считают, что Кейт слишком много на себя взвалила и из-за этого сильно утомляется. Другие же считают, что виной всему ее муж, который призывает жену соблюдать зверский королевский этикет, воспитывать детей и работать на благо общества.

При этом Кейт всегда старается выглядеть безупречно, что еще больше вгоняет ее в состояние стресса. После выхода из состава королевской семьи Меган Маркл и принца Гарри , Миддлтон совсем поникла: британцы считают, что королева и Уильям слишком строги в Кейт, и ей не мешало бы отдохнуть месяцок-другой.

Когда певица Виктория Адамс выходила замуж за футболиста Дэвида Бекхэма, мало кто верил в их долгий брак. Пара вместе уже 20 лет, но инсайдеры делятся, что супруги через многое прошли вместе.

Из-за того, что Дэвид после свадьбы порой засматривался на молоденьких девушек с аппетитными формами, Виктория пошла на операцию, чтобы увеличить грудь. Также она сделала ринопластику, чтобы изменить форму носа. Кроме того, звезда регулярно посещает кабинет косметолога, чтобы поддерживать свой моложавый вид. Еще поклонники обратили внимание, что одно время Виктория была неприлично худой и бледной, и интересовались, все ли в порядке с их кумиром?

Оказалось, что пара тогда переживала жуткий скандал, который мог привести к разрыву, из-за чего Виктория стремительно начала терять вес. Поскольку супруги все еще вместе, вероятно, им удалось уладить конфликт, но поклонники пары считают, что Дэвид тот еще ревнивый тиран, который способен довести жену до слез и истощения.

Казалось, что эта идеальная голливудская пара никогда не расстанется, и они просто созданы друг для друга. Но ничто не вечно: Анджелина подала на развод в 2016 году, и пара разводится до сих пор.

Некогда красотка Энджи, которая в нулевых сводила с ума почти каждого мужчину своей фигурой и обаянием, после знакомства с Питтом в 2005 году начала понемногу таять на глазах. После сложной операции, которая предшествовала разрыву, Анджелина и вовсе стала очень бледной. Некоторые инсайдеры утверждают, что Питт не понимал Джоли, и из-за этого они регулярно ругались.

Но причиной расставания стала загадочная ситуация в частном самолете в присутствии детей, о которой никто не говорит, но все упоминают. Некоторые фолловеры предполагают, что Брэд мог ударить одного из членов семьи, другие же склоняются к версии, что он просто кричал, потому что вышел из себя.

С тех пор Анджелина потеряла веру в мужчин и больше не хочет заводить романтических отношений ни с кем. Звезда заявляет, что ее основной приоритет сейчас — это воспитание детей.