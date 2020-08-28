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Воруют, пьют, дебоширят: 5 главных скандалистов Голливуда 

Я Покупаю 1 час назад
5 главных скандалистов Голливуда
Фото: Я Покупаю
У всех бывает плохое настроение, и это нормально. Многие эксперты призывают сбрасывать негатив через творчество и спорт: танцы, рисование, фитнес-клуб. Любой мирный способ отлично помогает разгрузить наваливашиеся неприятные эмоции. Но вот некоторые звезды порой считают себя неприкосновенными и позволяют себе вытворять такие выкрутасы, от которых у нормальных людей волосы становятся дыбом. Мы собрали пять самых невероятных, но правдивых историй.

Наоми Кэмпбелл

Американская модель Наоми Кэмпбелл известна всему миру своим взрывным характером. То, что она кричит на своих помощников, многие уже воспринимают за норму, хотя в последние годы она стала чаще держать себя в руках. Но вот когда ей только-только слава ударила в голову, она поколотила мобильным телефоном своего личного водителя. Из-за этой выходки ей пришлось выплачивать штраф. К слову, из-за своей несдержанности она выплатила разным людям уже очень много денег.

Линдси Лохан

Американская актриса что только не делала за свою жизнь и в каких только скандалах не участвовала! Но самым запоминающимся, по мнению ее поклонников, стал случай на свадьбе миллионера Джастина Этцина. Линди сильно напилась и устроила стриптиз для гостей. Разочарованных ее исполнением откровенного танца было больше, чем довольных.

Николас Кейдж

Актер не скрывает, что любит выпить в приятной компании. Особенно если это миловидная девушка. «Белочка» довела его до ЗАГСа, о чем он едва вспомнил на следующий день. Потом три дня он плакал своей новоиспеченной жене в плечо, обвиняя ее в том, что она заставила его жениться и хочет забрать все его состояние. На четвертый день брака актер протрезвел окончательно и через суд аннулировал брак.

Вайнона Райдер

Многие считают Вайнону вполне состоятельной и успешной голливудской актрисой. Но даже ее состояние не смогло скрыть одного факта: она страдает клептоманией. В 2011 году актриса пыталась украсть из магазина одежду на пять тысяч долларов. Райдер быстро поймали и дали три года условно, с выплатой штрафа в 10 тысяч долларов. Поговорка «скупой платит дважды» как никогда актуальна.

Тейлор Свифт

Американская певица пользуется бешеной популярностью в США. Некоторые поклонники даже могут преградить ей путь, чтобы пообщаться со своим кумиром. Из-за этого актриса наняла телохранителей, но и они не могли справиться с назойливыми фанатами.
Тогда Свифт купила огромный чемодан, в котором одно время пряталась во время своих перемещений по городу. А возили ее те самые телохранители. Тут и мантия-невидимка не нужна, с такой-то смекалкой!
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Звёзды , Линдси Лохан , Вайнона Райдер , Николас Кейдж , Наоми Кэмпбелл
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