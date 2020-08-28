Как молчание помогло Андрейченко спастись от сглаза

Много лет назад актриса столкнулась со сглазом. На мероприятии она познакомилась со своей поклонницей, после объятий с которой жизнь женщины полностью изменилась.

Это случилось в 1996 году, когда Наталья жила в Москве и снималась. В тот период актриса была замужем за Максимилианом Шеллом , воспитывала маленьких сына и дочь.

«На одном мероприятии, ко мне подошла женщина. Сразу было видно — нехорошая. Она внезапно прижала меня к себе: якобы от большой любви, но я почувствовала, что она будто воткнула кинжал в сердце. Я уехала сразу домой и начала медленно умирать… Температура повысилась до 41, но я знала, что гриппа у меня нет: ни насморка, ни кашля. Со мной случилась настоящая истерика. Тогда я еще не набрала нужной духовной формы, но инстинктивно уже понимала — если не отключусь сейчас от мира и не выключу все телефоны, то просто погибну», — призналась Наталья.

Актриса предупредила своего директора о том, что берет паузу. Она решила восстановить свои силы и полностью погрузилась в себя. Со временем практики молчания вошли в жизнь Натальи. Родные волновались за нее в такие периоды, особенно, когда она жила далеко от дома — в Мексике.

Сейчас женщина занимается тем, что и сама наставляет других на путь истинный и проводит курсы, которые направлены на познание своего «Я».