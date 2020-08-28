Рудковская объявила награду за имя оскорбителя в Сети

Она посвятила этому красноречивый и развернутый пост в своем Telegram-канале, назвав своего обидчика или обидчицу маньячкой, змеей и «серой бесформенной мышью».

«Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной человек, или люто завидующий, видимо, вы — два в одном!» — обратилась Рудковская к анониму.

Продюсер заявила, что хочет встретиться с обидчицей и сделать с ней совместное фото. Она упомянула, что ее обозвали анонимном в Telegram-канале.

«Я в принципе очень добрый и совсем не злопамятный человек, но память у меня хорошая, думаю, и связи тоже! Представляю, когда передо мной будет стоять "серая бесформенная мышь" и, моргая судорожно своими безликими глазами, запинаясь извиняться… Это мы уже проходили, и не раз, если конечно не сбежишь за границу, как некоторые», — пригрозила Рудковская.

Она пообещала щедро наградить того, кто идентифицирует анонима, однако не указала, на каком именно канале ее оскорбили, отказавшись его пиарить.

В мае Рудковская рассказала о заработке десятков миллионов рублей в Instagram.