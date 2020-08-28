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Рудковская объявила вознаграждение за имя оскорбившего ее анонима 

Анастасия Иванова 1 час назад
Музыкальный продюсер Яна Рудковская объявила, что заплатит тому, кто выдаст ей имя владельца анонимного Telegram-аккаунта, который назвал ее бабушкой в интернете. Она посвятила ситуации очень дерзкий пост.

«Здесь есть яйцеголовые анонимные неудачницы, которые пропагандируют эйджизм в своем канале. Что бы с такими за это сделали в Америке или Европе, знаете? А вот я интересовалась. Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной, или завидующий. Видимо, вы два в одном».

Рудковская также предложила сопернице пари, которое должно восстановить справедливость.

«Уверена, что я выгляжу без фотошопа в разы лучше вас, прячущейся за анимационной плашкой! Готовы встретиться со мной, посмотреть в мои старческие глаза и сделать совместное сравнительное фото?»

Также Яна предложила вознаграждение тому, кто выдаст автора злостного поста.

«Если кто-то готов идентифицировать эту мышь, готова рассмотреть предложение о щедром вознаграждении! Вы все мои телефоны знаете! Я — человек конкретный, слово держу и всегда на связи».

Ранее "Рамблер" рассказывал, чтоРудковская жаловалась на кризис в отношениях с Плющенко.
Женский форум 13
Звёзды , Видео , Яна Рудковская
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