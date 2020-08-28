«Здесь есть яйцеголовые анонимные неудачницы, которые пропагандируют эйджизм в своем канале. Что бы с такими за это сделали в Америке или Европе, знаете? А вот я интересовалась. Назвать 45-летнюю женщину бабушкой может или больной, или завидующий. Видимо, вы два в одном».